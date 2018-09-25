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الصين تمنع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء هونغ كونغ

أخبار العالم

الصين تمنع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء هونغ كونغ
Reuters Tyrone Siu
علما الصين وهونغ كونغ
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على خلفية التصعيد في حدة التوتر بين الصين وأمريكا، أفادت قنصلية الولايات المتحدة في هونغ كونغ بأن بكين رفضت طلب واشنطن السماح لسفينة حربية أمريكية بدخول ميناء هونغ كونغ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية في القنصلية الأمريكية بهونغ كونغ، توضيحهم اليوم أنه كان من المقرر أن تزور سفينة إنزال أمريكية من نوع Wasp المستعمرة البريطانية السابقة في أكتوبر المقبل، لكن السلطات الصينية قررت عدم الاستجابة للطلب الأمريكي.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن الموضوع، أن بكين تنظر دائما في كل طلب أمريكي بشأن السماح لسفن عسكرية بدخول ميناء هونغ كونغ استنادا إلى مبدأ السيادة وحيثيات الوضع الراهن، وذلك دون تقديم مزيد من التعليقات.

ولم تتخذ بكين خطوات كهذه منذ عام 2016، حين منعت مجموعة سفن حربية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "جون ستينيس" من الرسو في ميناء هونغ كونغ.

وشهدت العلاقات بين الدولتين مؤخرا تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب اقتناء بكين مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" من روسيا، الأمر الذي دفع بكين إلى تعليق مفاوضات عسكرية مع واشنطن.

إلى ذلك، دخلت أمس حيز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بالتزامن مع بدء سريان رسوم صينية مضادة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: رويترز

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