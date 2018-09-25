 
مباشر

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من نشر السلاح الضارب في الفضاء

أخبار العالم

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من نشر السلاح الضارب في الفضاء
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku42

حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة من نشر السلاح الضارب في الفضاء الكوني.

وقال فلاديمير ايرماكوف، مدير دائرة حظر انتشار الأسلحة والإشراف عليها التابعة لوزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الثلاثاء: "تقول العقيدة العسكرية الفضائية الأمريكية بوضوح إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الهيمنة في الفضاء بكل الوسائل الممكنة. ويفهم كل شخص ما تقصده الولايات المتحدة. فستقوم عند الحاجة بنشر السلاح الضارب والقضاء على الأجهزة الفضائية غير المرغوب فيها والتي تملكها الدول الأخرى في المدار حول الأرض".

وأضاف: "ولديها الحق في عمل ذلك من وجهتي النظر الدولية والقانونية. لكننا بغض النظر عن ذلك نلفت أنظارهم إلى انه لا يجب عليهم عمل ذلك".

كما أشار إلى أن نشر الأسلحة في الفضاء يهدد بتكرار سباق التسلح.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا