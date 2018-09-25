الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من نشر السلاح الضارب في الفضاء

حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة من نشر السلاح الضارب في الفضاء الكوني.

وقال فلاديمير ايرماكوف، مدير دائرة حظر انتشار الأسلحة والإشراف عليها التابعة لوزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الثلاثاء: "تقول العقيدة العسكرية الفضائية الأمريكية بوضوح إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الهيمنة في الفضاء بكل الوسائل الممكنة. ويفهم كل شخص ما تقصده الولايات المتحدة. فستقوم عند الحاجة بنشر السلاح الضارب والقضاء على الأجهزة الفضائية غير المرغوب فيها والتي تملكها الدول الأخرى في المدار حول الأرض".

وأضاف: "ولديها الحق في عمل ذلك من وجهتي النظر الدولية والقانونية. لكننا بغض النظر عن ذلك نلفت أنظارهم إلى انه لا يجب عليهم عمل ذلك".

كما أشار إلى أن نشر الأسلحة في الفضاء يهدد بتكرار سباق التسلح.

المصدر: إنترفاكس