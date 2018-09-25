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بن علي يلدريم يوقف موكبه في أنقرة لطارئ لا يحتمل التأجيل!

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بن علي يلدريم يوقف موكبه في أنقرة لطارئ لا يحتمل التأجيل!
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أمر رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، موكبه أثناء توجهه إلى المطار في العاصمة أنقرة، بالتوقف لإسعاف مصابين في حادث مروري وقع في الطريق.

ونشر رئيس البرلمان التركي على حسابه في تويتر الحادثة بشكل مختصر مصحوبة بصور من المكان، فيما أفاد موقع "ترك برس" بأن المسؤول التركي كان في طريقه إلى مطار "أسانبوغا" الدولي للسفر إلى أوزبكستان، وأن الحادث المروري وقع لتوه حينها على طريق المطار، إثر اصطدام دراجة نارية بشرطي مرور.

وقدّم رئيس البرلمان التركي الإسعافات الأولية للمصابين الاثنين صحبة فريقه الطبي المرافق له، قبل أن يواصل طريقه إلى المطار ومنه إلى أوزبكستان التي وصلها أمس الأول في زيارة رسمية.

المصدر: ترك برس

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