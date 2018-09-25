ابنتا "الحاج مالك الشباز" في حضرة أردوغان!

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى أمس في مقر إقامته في نيويورك ابنتي "الحاج مالك الشباز، المعروف باسم "مالكولم إكس".

وحضر هذا اللقاء مع أردوغان عقيلته، وقبيلة شاباز وإلياسا شاباز، ابنتا مالكولم إكس، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ووصف موقع "ترك برس" الحاج الشاباز، أو مالكولم إكس، بأنه شخصية مسلمة أمريكية "صاحبة الأثر الكبير في المجتمع".

يذكر أن مالكولم إكس هو قيادي كبير في "أمة الإسلام"، وهي حركة كبيرة للأمريكيين المسلمين من أصول إفريقية.

وكان مالكولم إكس التحق بهذه الحركة وأصبح من المقربين من زعيمها "إليجا محمد" قبل أن يفترقا بعد نشوب خلافات بين الرجلين.

وقد أدى مالكولم، المناضل الصلب ضد العنصرية، مناسك الحج عام 1964، وغير اسمه إلى الحاج مالك شاباز.

وفي العام التالي اغتيل من قبل ثلاثة أشخاص تبين أنهم أعضاء في "أمة الإسلام"، أطلقوا عليه وابلا من الرصاص أثناء إلقائه محاضرة عن الإسلام في قاعة بمدينة نيويورك.

المصدر: RT