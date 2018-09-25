الكابنيت الإسرائيلي يبحث تداعيات الأزمة مع روسيا وقرارها تزويد سوريا بمنظومة إس 300

اجتمع المجلس الوزاري المصغر بإسرائيل (الكابنيت) اليوم، لبحث تطورات الأزمة مع روسيا، وعزم موسكو تسليم الجيش السوري منظومة إس 300، عقب تحميلها جيش إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة إيل-20.

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وجاء هذا الاجتماع العاجل قبيل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم ترد توضيحات عما تمخض عنه هذا الاجتماع.

وأثار قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس 300 للدفاع الجوي، استنفارا على كل المستويات، وزعم نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نقل أسلحة متطورة إلى جهات غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر القائمة في المنطقة. وأكد خلال مكالمة هاتفية أجراها معه مساء أمس أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها وعن مصالحها.

وأفيد بأن الزعيمين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة الحوار عبر اللجان المهنية والتنسيق بين جيشي البلدين من خلال القنوات العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء أن نتنياهو أعرب عن ثقته بمصداقية التقرير الذي وضعه جيش بلاده بخصوص حادث إسقاط الطائرة الروسية في اللاذقية الأسبوع الماضي.

وادعى أن المسؤولية عن هذه الحادثة المؤسفة تقع على "عاتق الجيش السوري الذي أسقط الطائرة، وعلى إيران إذ أن تصرفها العدواني يزعزع الاستقرار في المنطقة".

وكرر نتنياهو التعازي لموسكو في مصرع العسكريين الروس الخمسة عشر الذين كانوا على متن الطائرة.

وقال الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، إنه لا يستبعد قيام إسرائيل باستهداف الطائرات أو السفن التي ستنقل المنظومات إلى سوريا. وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي أن القيادة العسكرية الروسية ستتخذ إجراءات لمنع تحقيق هذا السيناريو، وستتصدى بقوة وحزم لأي محاولة من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي