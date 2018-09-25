الصين.. لن نفاوض أمريكا تجاريا تحت التهديد

أكدت الصين أنه من المستحيل مواصلة المفاوضات التجارية مع أمريكا تحت التهديد، بعد دخول حيز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية، بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

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وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة تبنت للتو قيودا تجارية كبيرة جديدة، كيف يمكن إجراء مفاوضات والسيف مسلط على رقبتنا بهذا الشكل؟ فهذه لن تكون مفاوضات ومشاورات تجري في أجواء من الندية".

وتصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ نسبتها 10 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وكانت الصين وعدت بالرد فورا، عبر فرض رسوم تبلغ 5 أو 10 بالمئة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليون دولار سنويا.

وبادر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بإجراء اتصالات مع نظرائه الصينيين، لاستئناف المفاوضات الثنائية حول الخلافات التجارية، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قوضت هذه المبادرة.

وكان نائب وزير التجارة الصيني التقى مفاوضين أمريكيين، في أغسطس بواشنطن، لكن لم يعقد أي لقاء على مستوى عال منذ أشهر.

وقال وانغ شوين الثلاثاء، إن "هذه المشاورات أسفرت عن تفاهمات عديدة، وكانت موضوع بيان مشترك، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا التفاهم، واتخذت إجراءات تجارية تقييدية، مضيفا أن استمرار المفاوضات ليس ممكنا في هذه الأجواء.

المصدر: أ ف ب