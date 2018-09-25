أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أنه جرى احتجاز شخص مشتبه به، بعد العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله أثناء خدمته في مدغشقر.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت، في بيان، إنه تم العثور على الدبلوماسي خلال ساعات الليل يوم الجمعة. ولم تذكر تفاصيل أخرى، وما إذا كانت هناك دوافع إرهابية وراء هذا الحادث.

وأضافت: "يتعاون الأمن الدبلوماسي (الأمريكي) مع سلطات مدغشقر في تحقيق مشترك، وجرى احتجاز مشتبه به".

ورفضت ناورت الكشف عن هوية الدبلوماسي الأمريكي المتوفى، "احتراما لأسرته ولأن التحقيق ما زال جاريا".

المصدر: وكالات