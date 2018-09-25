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أمين مجلس الأمن الروسي يشارك في المشاورات حول أفغانستان بطهران

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أمين مجلس الأمن الروسي يشارك في المشاورات حول أفغانستان بطهران
Sputnik Alexander Galperin
أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
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أفاد المركز الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف سيقوم غدا الأربعاء بزيارة إلى طهران للمشاركة في المشاورات حول أفغانستان على مستوى مجالس الأمن.

وقال: "ستجري في طهران في الـ26 من سبتمبر الجاري مشاورات متعددة الأطراف على مستوى مجالس الأمن حول الوضع في أفغانستان.

وأضاف: "سيمثل روسيا في هذا اللقاء أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف".

وأشار باتروشيف سابقا أكثر من مرة إلى الخطر المتزايد الذي يمثله الوضع في أفغانستان بالنسبة لروسيا والدول الأخرى على حد سواء، بما فيها حلفاء موسكو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويتراوح عدد المسلحين الموجودين حاليا في شمال أفغانستان، وفق معلوماته، بين 15 و20 ألف شخص.

المصدر: إنترفاكس + تاس

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