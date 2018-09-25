ريابكوف: سيعقد لقاء جديد بين باتروشيف وبولتون وإعداده لن يستغرق طويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لقاء جديدا بين أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جون بولتون سيجري قريبا.

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وعبر ريابكوف، في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ثقة موسكو بأن هذا اللقاء سيعقد وأن إعداده لن يستغرق وقتا طويلا.

وقال: "عندما التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي (نيكولاي باتروشيف) في الـ23 من أغسطس الماضي في جنيف مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن الوطني السيد بولتون، اتفقا، كما أفهمه، على ضرورة مواصلة مثل هذه الاتصالات. وننطلق من أن تنفيذ هذا التفاهم لن يستغرق وقتا طويلا، وسيجري لقاء جديد بينهما".

وأضاف: "لكن لا توجد لدي أي معلومات ملموسة حول موعد ومكان إجراء هذا اللقاء".

وأشار إلى أنه يوجد هناك الكثير من المواضيع للمناقشة بين الجانبين وأن لقاء جنيف أظهر حجم المسائل التي من الضروري حلها بما في ذلك بواسطة هذه القناة (قناة الاتصال بين باتروشيف وبولتون)".

وتابع: "نعتبر هذه القناة مهمة جدا. وننطلق من ضرورة مواصلة العمل في إطارها".

المصدر: إنترفاكس