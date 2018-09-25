 
مباشر

ريابكوف: سيعقد لقاء جديد بين باتروشيف وبولتون وإعداده لن يستغرق طويلا

أخبار العالم

ريابكوف: سيعقد لقاء جديد بين باتروشيف وبولتون وإعداده لن يستغرق طويلا
AFP
لقاء أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جون بولتون في جنيف، 23 أغسطس 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku2h

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لقاء جديدا بين أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جون بولتون سيجري قريبا.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: لا موعد محددا بين باتروشيف وبولتون

وعبر ريابكوف، في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ثقة موسكو بأن هذا اللقاء سيعقد وأن إعداده لن يستغرق وقتا طويلا.

وقال: "عندما التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي (نيكولاي باتروشيف) في الـ23 من أغسطس الماضي في جنيف مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن الوطني السيد بولتون، اتفقا، كما أفهمه، على ضرورة مواصلة مثل هذه الاتصالات. وننطلق من أن تنفيذ هذا التفاهم لن يستغرق وقتا طويلا، وسيجري لقاء جديد بينهما".

وأضاف: "لكن لا توجد لدي أي معلومات ملموسة حول موعد ومكان إجراء هذا اللقاء".

وأشار إلى أنه يوجد هناك الكثير من المواضيع للمناقشة بين الجانبين وأن لقاء جنيف أظهر حجم المسائل التي من الضروري حلها بما في ذلك بواسطة هذه القناة (قناة الاتصال بين باتروشيف وبولتون)".

وتابع: "نعتبر هذه القناة مهمة جدا. وننطلق من ضرورة مواصلة العمل في إطارها".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تكريم "خونة" الجزائر كفرسان في فرنسا.. هذه قصة الحركي