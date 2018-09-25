إيفانكا مدعوّة لزيارة كوريا الجنوبية

وجهت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، دعوة لإيفانكا ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة كوريا الجنوبية للمرة الثانية لتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وغردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على "تويتر": "بالنظر إلى الاستقبال الإيجابي الذي حظيت به إيفانكا ترامب في زيارتها لجمهورية كوريا في وقت سابق من هذا العام والصداقة والتحالف بين دولتينا، فإن وزيرة الخارجية كانغ تدعو إيفانكا للقيام بزيارة إلى كوريا من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا".

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي قد زارت كوريا الجنوبية في فبراير الماضي لحضور مراسم اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وخلال زيارتها، تناولت العشاء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والتقت بالرياضيين الأمريكيين المتنافسين في الألعاب.

Given the positive reception @IvankaTrump received on her visit to #ROK earlier this year & the friendship & alliance b/w our countries, FM Kang is inviting Ivanka Trump to make a return trip to Korea to further US-ROK relations. @StateDept looks forward to supporting this visit. — Heather Nauert (@statedeptspox) 24 septembre 2018

المصدر: يونهاب