واشنطن تبيع أسلحة بقيمة 330 مليون دولار لتايوان

أعلنت واشنطن أنها ستبيع تايوان أسلحة بقيمة 330 مليون دولار في صفقة يتوقع أن تثير غضب بكين لتزامنها مع بدء سريان رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار دولار سنويا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إنها وافقت على بيع تايوان قطع غيار وتبديل لطائرات حربية من طرازات "أف-16" و"أف-5" و"سي-30" بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون دولار.

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وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن هذه الصفقة "ستساهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي عن طريق تحسين القدرات الأمنية والدفاعية لتايوان التي لطالما كانت وما زالت قوة مهمة للاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وأمام الكونغرس مهلة 15 يوما للاعتراض على هذه الصفقة وتعطيلها، لكن هذا الأمر مستبعد.

ويتزامن الإعلان عن هذه الصفقة ليس فقط مع غمرة الحرب التجارية المتأججة بين واشنطن وبكين، بل وإنه يأتي بعد أيام قليلة من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين لشرائها أسلحة روسية.

وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية بسبب شراء بكين طائرات روسية مقاتلة من طراز سوخوي (سو-35) في نهاية 2017 ومنظومة الدفاع الروسية المضادة للطيران (400-S) مطلع 2018.

ورفضت بكين العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنه لا يحق لواشنطن أن تتدخل في العلاقات "الطبيعية" بين دولتين تتمتعان بالسيادة، ومعتبرة أن هذه العقوبات تشكل "انتهاكا صارخا للقواعد الأساسية في العلاقات الدولية" و"دليلا واضحا وبسيطا على سياسة الهيمنة" التي تتبعها واشنطن.

المصدر: أ ف ب