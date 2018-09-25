مون لغوتيريش: ادعموا كوريا الشمالية إنسانيا

التقى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين في نيويورك، وتبادلا وجهات النظر بخصوص تسوية قضية شبه الجزيرة الكورية.

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وشرح مون، الذي يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، نتيجة لقاء القمة الثالث الذي جمعه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ في الأسبوع الماضي.

وأوضح لغوتيريش بأن هناك حاجة إلى الدعم الإنساني أولا لكوريا الشمالية، مع تقدم عملية نزع السلاح النووي، وطلب من الأمين العام الاهتمام والتعاون لتقديم الدعم الإنساني لها عبر منظمات أممية منها منظمة الأمم المتحدة.

كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي على إرادة الزعيم الكوري الشمالي الثابتة لتحقيق نزع السلاح النووي، وهذا ما تبين له أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ.

وقال: إنه "من أحد وسائل تحقيق نزع السلاح النووي، الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية، حيث اتفق مع كيم على أن الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية هو انتهاء علاقة العداء بين الكوريتين".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "بفضل قرار الرئيس مون الصارم تحقق تقدم كبير ليس في العلاقات بين الكوريتين فقط، بل وفي العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية، وإن نجاح مون يشكل مسألة مهمة لشبه الجزيرة الكورية وجميع أرجاء العالم".

المصدر: يونهاب