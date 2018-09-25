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ماي تبحث مع ترامب العلاقات التجارية

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ماي تبحث مع ترامب العلاقات التجارية
AFP
رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ستبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبل العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

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وقال المصدر أمس الاثنين، إن ماي وترامب اللذين سيلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "ملتزمان بقوة بالتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، بعد أن يتم الطلاق (بريكست) بين لندن والاتحاد الأوروبي في نهاية مارس المقبل.

وإضافة إلى بريكست، ستبحث رئيسة الوزراء البريطانية مع الرئيس الأمريكي في قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في انجلترا في مارس الماضي، بهجوم تتهم لندن موسكو بالوقوف خلفه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

المصدر: أ ف ب

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