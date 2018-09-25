السيسي يصف ترامب بالشخصية العظيمة التي أحدثت تغيرات فريدة في سياسات أمريكا!

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، واعتبره شخصية عظيمة أحدثت تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم!.

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وكتب الرئيس المصري، على حسابه الشخصي فى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

والتقى السيسي مع ترامب، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس الأمريكي أكد إيلاء الإدارة الأمريكية اهتماما لتعزيز ودفع علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

وبحسب السفير راضي "أعرب ترامب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، وأكد أن مصر تعد شريكا محوريا في الحرب على الإرهاب، معربا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد".

وذكر المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات الإقليمية، "خاصة الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، كما عرض السيسي جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

المصدر: الأهرام