الاتحاد الأوروبي ينشئ آلية لتجنب العقوبات الأمريكية ضد إيران

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن وزراء خارجية دول "الخماسية" أكدوا على ضرورة إنشاء آلية لتجنب سريان مفعول العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقالت موغيريني للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية دول "الخماسية" الذي جرى أمس الاثنين في نيويورك، إن المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق مع إيران) "شددوا على ضرورة حماية حرية ممثليهم الاقتصاديين، الذين يتعاملون مع إيران".

وتابعت: "ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيانا قانونيا لإجراء معاملات مالية مع إيران، وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين".

وأكدت دول الخماسية "التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال" للاتفاق مع إيران، وأشارت إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي عنصر أساسي في البنية العالمية لنظام حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت موغيريني أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن "إيران تواصل التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها النووية (بموجب الاتفاق)، كما أكد على ذلك 12 تقريرا لوكالة الطاقة الذرية"، مشيرة إلى أن دول "الخماسية " سوف تستمر في دعم تحديث مفاعل "اراك" والمنشأة في فوردو بإيران.

المصدر: سبوتنيك