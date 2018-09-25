هجمات طالبان تجبر أمريكا على تغيير تكتيكات قواتها في أفغانستان!

كشف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عن أن بلاده ستحسن تكتيكات جيشها في أفغانستان في مواجهة الخسائر الكبيرة التي يعانيها الجيش الأفغاني في ظل هجمات مسلحي طالبان.

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وقال الوزير الأمريكي الذي شارك شخصيا في قيادة العمليات في أفغانستان قبل تقاعده من الجيش للصحفيين: "إنهم (القوات المسلحة الأفغانية) عانوا خسائر فادحة في العام الماضي".

وأضاف: "لكنهم يواصلون القتال، ونحن نعيد بناء تكتيكات قواتنا، ونقدم لهم المزيد من الدعم في المناطق الوسطى".

ورفض الوزير ماتيس توضيح مضمون هذا البيان وتحديد المقصود بتغيير وتحسين التكتيكات، وما إذا كانت بلاده تفاوض حركة طالبان للتوصل إلى حل وسط معها.

وتعتبر طالبان حركة إرهابية وفقا للتشريعات الروسية ونشاطها محظور تماما في الأراضي الروسية.

المصدر: إنترفاكس