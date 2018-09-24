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بومبيو يأمل بأن تفرج تركيا قريبا عن القس الأمريكي

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بومبيو يأمل بأن تفرج تركيا قريبا عن القس الأمريكي
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله بأن تفرج تركيا قريبا عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي لا يزال في الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

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وردا على سؤال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شائعات مفادها أنه سيتم الإفراج عن برانسون هذا الشهر، قال بومبيو "قد يتم الإفراج عنه هذا الشهر، كان ينبغي الإفراج عنه الشهر الماضي وكان ينبغي الإفراج عنه اليوم تحديدا".

وأضاف "لقد تحدثنا إلى الأتراك وهم يعرفون ما نريد".

وتابع "ينبغي أن تفرج تركيا فورا عن القس برانسون وعن الأمريكيين الآخرين المحتجزين في تركيا".

وتسبب اعتقال برانسون لعام ونصف العام ثم وضعه في الإقامة الجبرية بأزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، أضيفت إلى خلافات أخرى بين البلدين الحليفين محورها ملفات عدة وخصوصا الأزمة السورية.

جدير بالذكر أن واشنطن فرضت خلال الصيف سلسلة عقوبات على تركيا التي ردت بالمثل، وأدت العقوبات إلى انهيار الليرة التركية في أغسطس.

المصدر: أ ف ب

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