بروكسل تمهل بريطانيا شهرين لدفع 2.7 مليار يورو

أمهل الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بريطانيا شهرين لدفع 2.7 مليار يورو من الرسوم الجمركية المخصصة للميزانية الأوروبية.

وكان يفترض أن تفرض تلك الرسوم على منتجات صينية، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر الحاد بسبب "بريكست".

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وقالت المفوضية الأوروبية إن لدى لندن مهلة شهرين للتحرك وإلا فإنها ستلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويشكل الإنذار المرحلة الثانية من الإجراءات التي بدأها الاتحاد في مارس ضد بريطانيا على إثر تقرير نشره المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 2017.

وكشفت هذه الهيئة الأوروبية لمكافحة الاحتيال أنه بين 2013 و2016، أعفيت بضائع صينية، استوردت إلى الاتحاد الأوروبي، من مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى الأراضي البريطانية بموجب فواتير خاطئة أو وهمية، عبر تقديم تصاريح جمركية بقيمة غير صحيحة.

وتشكل الرسوم الجمركية أحد مصادر تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي.

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وقدرت الهيئة قيمة الأضرار بملياري يورو، وأوصت الاتحاد باستعادة تلك الأموال من حكومة المملكة المتحدة، لكن تدقيقا أجرته المفوضية بعد ذلك كشف أن قيمة الخسائر تبلغ 2.7 مليار يورو للفترة بين نوفمبر 2011 وأكتوبر 2017.

وأفادت المفوضية في بيان: "مع أنها أبلغت باحتمال وجود تزوير مرتبط بواردات النسيج والأحذية من جمهورية الصين الشعبية منذ 2007، وطلب منها اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه المخاطر، لم تتدخل المملكة المتحدة بطريقة فعالة لمنع الاحتيال".

وتأتي القضية بينما تقترح لندن على الاتحاد أن تستند علاقتها المقبلة معه على اتفاق جمركي مبسط، وهذا الاتفاق سيسمح بجمع الرسوم الجمركية التي تدخل الأراضي البريطانية في طريقها إلى الاتحاد وتطبيق رسومها الخاصة على وارداتها من الدول الأخرى.

المصدر: أ ف ب