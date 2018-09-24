روحاني يشترط عودة ترامب إلى الاتفاق النووي لبدء حوار بين طهران وواشنطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين إن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العودة إلى الاتفاق النووي إذا كان يريد الحوار مع إيران.

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وتحدث روحاني في لقاء مع وسائل إعلام أمريكية بعد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ردا علي سؤال عما إذا كان سيلتقي بالرئيس الأمريكي كما التقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية، قال روحاني إن هذا التشبيه ليس دقيقا على الإطلاق، وإن موضوع كوريا الشمالية مختلف تماما عن موضوع إيران.

وأوضح أن ترامب "اتخذ عددا من الخطوات الخاطئة ضد إيران والشعب الإيراني فانسحب من دون مبرر من الاتفاق (النووي) وفرض عقوبات على الشعب وتدخّل في شؤوننا الداخلية.. قبل كل شيء لابد أن يتم التعويض عما قام به".

واعتبر الرئيس الإيراني أن محاولات الولايات المتحدة حرمان إيران من حقها في تصدير النفط غير واقعية بل وقد تمثل "خطورة بالغة"، مؤكدا تمسك طهران بالاتفاق النووي في حال التزام سائر الأطراف الموقعة بتعهداتها.

وفي مايو الماضي، أعلن دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الست الكبرى (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، والذي يقيد برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات أممية وأحادية (أوروبية وأمريكية) عن طهران.

وتعهد ترامب بالحفاظ على العقوبات القديمة وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وبدأ سريان عدد من العقوبات الأمريكية ليلة السادس من أغسطس، لتشمل قطاع تصنيع السيارات والتجارة بالذهب وبعض المعادن.

وستدخل التقييدات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني حيز التنفيذ في 5 أكتوبر.

وأبدت الدول الموقعة الأخرى عدم رضاها من انسحاب الولايات المتحدة من بالاتفاق النووي، معلنة التزامها ببنوده. كما أقام الاتحاد الأوروبي نظاما يمنع سريان مفعول العقوبات الأمريكية على أراضي دوله ويحظر تطبيقها من قبل شركات أوروبية.

المصدر: إرنا + تاس