الخارجية الروسية: لا موعد محددا بين باتروشيف وبولتون

أفادت الخارجية الروسية بأن موسكو وواشنطن تبحثان في إمكانية عقد لقاء جديد بين سكرتير مجلس الأمن الروسي ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي دون تحديد الزمان أو المكان.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تبحثان في إمكانية عقد لقاء جديد بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، دون أن يحدد تاريخ ومكان اللقاء، مشددا على أن الحوار على هذا المستوى يجب أن يستمر.

وقال ريابكوف: "هناك تفاهم بين موسكو وواشنطن حول ضرورة مواصلة الاتصالات على مستوى سكرتير مجلس الأمن الروسي ومساعد الأمن القومي الأمريكي​​​. بالنسبة لجداول زمنية محددة ومكان عقد هذا الاجتماع ، فليس لديّ مثل هذه المعلومات. لكننا نعني أن الحوار يجب أن يستمر".

وأشار ريابكوف إلى "أنه يمكننا التحدث عن صياغة مثل هذا الاتصال الجديد، ولكن دون تحديد تفاصيل الزمان والمكان".

هذا وعُقد لقاء بين باتروشيف وبولتون، في أغسطس في جنيف، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي، فضلا عن آفاق التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن.

المصدر: نوفوستي