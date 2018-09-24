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بومبيو يبحث مع لافروف تسليح سوريا بمنظومة"إس-300" الروسية

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أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قلقه من قرار موسكو تسليم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى الجيش السوري على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في الأسبوع الماضي.

وأعرب بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في نيويورك مع مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، نيته عقد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذا الموضوع.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بالتعاون مع روسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يتبع..

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