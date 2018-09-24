مسؤول إيراني: المنطقة بحاجة إلى حوارات بناءة

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن خطر الإرهاب يهدد المنطقة برمتها، مؤكدا على أهمية الحوار البناء بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها.

واتهم شمخاني اليوم، أثناء استقباله وزير داخلية أذربيجان، راميل أسوبوف، الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الفتن بين الدول الإسلامية، مشددا على ضرورة توخي اليقظة وتطوير التعاون والحوارات البناءة لإحباط "محاولات مضمري السوء لزرع الشبهات والخلافات بين دول المنطقة".

في الوقت ذاته، حمّل شمخاني دولا في المنطقة المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري، قائلا: "إن خطر الإرهاب وجذوره والفكر التكفيري الذي تروج له بعض الدول الإقليمية قد جعل المنطقة تواجه أزمة، وشكل حاجزا كبيرا أمام نمو وتطور البلدان الإسلامية".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على الهجوم المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران السبت الماضي، مما أودى بأرواح 24 شخصا على الأقل.

كما تطرق المسؤول الإيراني إلى مسألة العقوبات الأمريكية ضد إيران، مشددا على أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يستخدمها كأداة انتقام شخصية من الدول المعارضة له.

وقال شمخاني إن التجارب السابقة أثبتت أن إجراءات كهذه ليست عديمة الجدوى فحسب بل وتؤدي إلى عزل الولايات المتحدة في المجتمع الدولي.

المصدر: مهر