الخطر يهدد نصف مليون طفل في طرابلس الليبية

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس معرضون لخطر مباشر بينما بات أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

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وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيرت كابالاري:"أُصبنا بصدمة وحزن إثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس".

وأشار إلى أنه بذلك: "يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية" منذ 27 أغسطس الماضي".

وأكد كابالاري على أن: "عددا أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل"، مشيرا إلى تقارير حول "مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك".

كما حذر من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة "ما قد يؤدي إلى تأخير موعد بدء السنة الدراسية في الثالث من أكتوبر".

المصدر: أ ف ب