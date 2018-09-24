نائب الرئيس الإيراني يحذر من تحديات كبيرة أمام بلاده

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم الاثنين، أن مبيعات النفط والنظام المصرفي في إيران سيواجهان ضغوطات كثيرة العام المقبل، مشددا على ضرورة إيجاد حلول حاسمة لذلك.

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن جهانغيري قوله: "سوف تواجه مبيعات النفط والنظام المصرفي الكثير من الضغوط في العام المقبل، ويجب أن نعمل على تقديم حلول حاسمة".

وأضاف: "يمكننا بيع النفط وعدم السماح للعلاقات المصرفية في البلاد أن تواجه خطورة أكثر، والسلع الأساسية سوف تؤمنها الحكومة الإيرانية في جميع الظروف التي ستواجهنا".

وشدد جهانغيري: "مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات على إيران، ظهرت تحديات جديدة أمام البلاد، والاهتمام أصبح أكبر لتحديد اتجاهات الميزانية اللازمة".

المصدر: سبوتنيك





