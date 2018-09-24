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نائب الرئيس الإيراني يحذر من تحديات كبيرة أمام بلاده

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نائب الرئيس الإيراني يحذر من تحديات كبيرة أمام بلاده
Reuters
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أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم الاثنين، أن مبيعات النفط والنظام المصرفي في إيران سيواجهان ضغوطات كثيرة العام المقبل، مشددا على ضرورة إيجاد حلول حاسمة لذلك.

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن جهانغيري قوله: "سوف تواجه مبيعات النفط والنظام المصرفي الكثير من الضغوط في العام المقبل، ويجب أن نعمل على تقديم حلول حاسمة".

وأضاف: "يمكننا بيع النفط وعدم السماح للعلاقات المصرفية في البلاد أن تواجه خطورة أكثر، والسلع الأساسية سوف تؤمنها الحكومة الإيرانية في جميع الظروف التي ستواجهنا".

وشدد جهانغيري: "مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات على إيران، ظهرت تحديات جديدة أمام البلاد، والاهتمام أصبح أكبر لتحديد اتجاهات الميزانية اللازمة".

المصدر: سبوتنيك



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