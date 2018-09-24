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القبض على "أمير أضنة" في تركيا

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القبض على
AFP
صورة أرشيفية
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ألقت قوات الأمن التركية القبض على مشتبه به، يعتقد أنه أحد قياديي "داعش" الإرهابي، ويوصف في التنظيم بـ "أمير أضنة".

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ووفقا لمصادر أمنية، اليوم الاثنين، فقد تم تحديد شخصية المشتبه به المدعو "أيوب ب."، وتم القبض عليه في حديقة أحد المستشفيات الخاصة، عقب اعترافات أدلى بها منتسبون للتنظيم، جرى القبض عليهم في وقت سابق.

وكشفت المعلومات أن المشتبه به كان لا يستخدم الهواتف النقالة، ويتلقى التعليمات من التنظيم في سوريا عن طريق أشخاص.

وكان "أمير أضنة" يحث أتباعه على "عدم إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية" و"عدم أداء الصلاة خلف الأئمة والخطباء المعينين من قبل الدولة".

المصدر: الأناضول

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