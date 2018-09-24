دبلوماسي إيراني: الروس يعرفون أنهم لن ينجحوا في سوريا دون إيران

قال السفير الإيراني السابق لدى روسيا، محمود رضا سجادي، إن موسكو تعرف أنها لن تنجح في سوريا بدون التعاون مع طهران.

وقال محمود رضا سجادي في مقابلة مع وكالة "إرنا" حول مستقبل العلاقات الإيرانية الروسية في سوريا، إن آفاق التعاون بين البلدين واضحة جدا ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في المنطقة بأسرها. وليس لدى إيران مصالح وتهديدات مشتركة مع أي بلد في المنطقة بقدر ما لديها مع روسيا".

وأضاف: "روسيا وإيران لهما مصالح وتهديدات مشتركة في باكستان وأفغانستان، وخاصة في الحرب ضد الإرهاب، داعش والتطرف في البلدين. تريد طهران وموسكو تعزيز أمن ووحدة هذه الدول".

وأكد السفير الإيراني السابق، أن إيران وروسيا معرضتان لمخاطر أمنية في المنطقة، قائلا "إن دولتين في آسيا الوسطى تشعران بالقلق إزاء انتشار التطرف والمخدرات المدعوم من قبل السياسات الأمريكية".

كما أشار سجادي إلى أن إيران وروسيا" تتقاسمان نفس المصالح والتهديدات وتعارضان وجود دول أجنبية في بحر قزوين. وفي القوقاز والعراق وسوريا، يشترك البلدان أيضا في المصالح والتهديدات المشتركة، ويمكن أن يشكلان تحالفا جيدا لبعضهما".

وتابع: "لقد مارسنا هذه المسألة في سوريا وكنا ناجحين جدا، وبعد ذلك ، سيكون لنا دور كبير في استقرار ومستقبل إعادة إعمار سوريا".

المصدر: إرنا