ليبرمان يصف لقاء أولمرت بعباس بأنه "مثير للشفقة" ومضيعة للوقت

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لاجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس ووصف هذا الاجتماع بـ"المثير للشفقة" والمضيعة للوقت.

وقال ليبرمان في تصريح لـ"راديو الجيش"، إنه من المثير للسخرية أن يشير أولمرت إلى لقب عباس الأكاديمي، مضيفا: "من المثير للاهتمام أن أولمرت أشار إليه على أنه دكتور عباس، لكنه لم يذكر موضوع أطروحته لنيل الدكتوراه الذي كان يتعلق بإنكار الهولوكوست (محرقة اليهود)".

وأضاف وزير الدفاع أن إسرائيل الآن لم تكن أقرب إلى السلام مع الفلسطينيين مما كانت عليه عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو، التي أنشأت السلطة الفلسطينية في التسعينيات.

وأوضح أن "الحقيقة هي أنه خلال السنوات الثماني لإدارة أوباما لم يوافق أبو مازن على المضي قدما، ولو بمقدار ملليمتر واحد.. هذا يعني أنه لا توجد فرصة، 25 عاما منذ أوسلو، في إطار حل الدولتين، لا توجد فرصة للوصول إلى أي نوع من الحل".

في المقابل، عبرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني عن دعمها لقرار أولمرت مقابلة الرئيس الفلسطيني.

وقالت: "أنا نفسي ألتقي بالفلسطينيين من وقت لآخر"، مضيفة: "سأبذل كل ما في وسعي لإقناعه (عباس) بمواصلة التعاون الأمني" مع إسرائيل.

كما وصف أولمرت عباس بأنه "زعيم سياسي عظيم وأكثر الأشخاص أهمية بالنسبة للتطورات المستقبلية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل