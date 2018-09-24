سجين من طالبان يقتل حارسه أثناء أدائه الصلاة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktvz
تمكن عنصر سجين من حركة "طالبان" من الاستيلاء على سلاح وقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن عنصرا من حركة "طالبان" نفذ هجوما داخل سجن في ولاية زابل جنوبي أفغانستان، بعد أن استولى على سلاح، وتمكن من قتل شرطي وإصابة عنصرين آخرين.
وأوضحت المصادر نفسها أن السجين استغل أداء الحراس الصلاة، واستولى على السلاح، ونفذ الهجوم، ولم تدل بمعلومات حول مصير السجين.
المصدر: انترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)