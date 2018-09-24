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سجين من طالبان يقتل حارسه أثناء أدائه الصلاة

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سجين من طالبان يقتل حارسه أثناء أدائه الصلاة
Reuters
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تمكن عنصر سجين من حركة "طالبان" من الاستيلاء على سلاح وقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن عنصرا من حركة "طالبان" نفذ هجوما داخل سجن في ولاية زابل جنوبي أفغانستان، بعد أن استولى على سلاح، وتمكن من قتل شرطي وإصابة عنصرين آخرين.

وأوضحت المصادر نفسها أن السجين استغل أداء الحراس الصلاة، واستولى على السلاح، ونفذ الهجوم، ولم تدل بمعلومات حول مصير السجين.

المصدر: انترفاكس

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