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حصيلة ضحايا الانهيارين الأرضيين الكبيرين في الفلبين تصل إلى 95 وفقدان العشرات

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حصيلة ضحايا الانهيارين الأرضيين الكبيرين في الفلبين تصل إلى 95 وفقدان العشرات
Reuters
عملية الإنقاذ في مدينة ناغا في مقاطعة سيبو، الفلبين
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أفاد مسؤولون في الفلبين بأن حصيلة ضحايا الانهيارين الأرضيين اللذين وقعا في البلاد الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 95 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

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وحتى ليلة الأحد، قال مسؤولون إن ما مجموعه 49 جثة قد انتشلت من تحت الأنقاض في بلدة ايتوغون بمقاطعة بنغويت شمال الفلبين، بينما تم انتشال 46 جثة أخرى حتى الآن من تحت الركام الناجم عن الانهيار الأرضي الذي وقع في مدينة ناغا، بمقاطعة سيبو وسط البلاد.

وفي ايتوغون، قال مسؤولون في إدارة الكوارث، إن ما لا يقل عن 19 آخرين ما زالوا مفقودين، بسبب انهيارات طمرت منازل عمال مناجم وعائلاتهم، كانوا قد لجأوا لهذه المنطقة، هربا من الإعصار العنيف، مانغخوت، الذي ضرب جزيرة لوتسون الكبيرة بالبلاد في الـ15 من سبتمبر الجاري.

ويواصل عمال الإنقاذ أعمالهم من أجل معرفة مصير 40 آخرين مفقودين إثر انهيار طيني في مدينة ناغا، حيث طمر نحو 30 منزلا صباح الخميس الماضي.

وأحصى مسؤولون بإدارة الكوارث نحو 200 حالة وفاة بسبب إعصار مانغخوت، والانهيارين المزدوجين اللذين حدثا في الفلبين، الأسبوع الماضي.

وتأثر نحو 1.6 مليون فلاح ومزارع بعواقب الإعصار مانغخوت، الذي يعتبر الأعنف الذي يضرب الفلبين، وكذلك المنطقة، خلال العام الجاري.

وأظهرت المعطيات التمهيدية أن 80% إلى 90% من حقول محصولي الأرز والذرة قد دمرت في المناطق المنكوبة.

المصدر:  arabic.news.cn

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