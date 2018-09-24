بماذا سيفاجئ ترامب العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

كشف موقع " Axios" نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن "إصلاح التجارة الدولية".

وأفاد أحد المصادر بأن ترامب سيخطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، فيما قال آخر إن "الاحترام المتبادل والسيادة" سيكونان موضوعين محوريين في مسألة التعاون مع الدول الأخرى.

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ونقل الموقع الإخباري عن أحد هذه المصادر قوله إن الرئيس الأمريكي: "سيتحدث أيضا عن إصلاح التجارة الدولية".

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 سيجري في الفترة بين 24 – 27 سبتمبر في نيويورك، وستنطلق فعالياته الأساسية في 25 سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوع، وسيتحدث خلال هذه الفترة 93 رئيس دولة و41 رئيس حكومة، و55 وزير خارجية.

المصدر: نوفوستي