رئيس وزراء اليابان يصف مفاوضاته التجارية مع ترامب بـ"البناءة"

وصف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الجولة الأولى من محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التجارة بين البلدين بالبنّاءة.

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وقال للصحفيين عقب لقائه ترامب: "سنواصل المناقشات حول التجارة في قمتنا بعد الاجتماع بين الوزير موتيجي (وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي) والممثل التجاري الأمريكى روبرت لايثايزرا.

ووصل ترامب ليلة الأحد إلى نيويورك من واشنطن للاجتماع مع رئيس وزراء اليابان. وكتب على حسابه في تويتر: "سأذهب إلى نيويورك، وسأقضي الليلة سهرة مع رئيس الوزراء الياباني آبي، وسنتحدث عن القضايا العسكرية والتجارة".

وأضاف: "لقد فعلنا الكثير من أجل مساعدة اليابان، ونريد المزيد من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة، يجب أن نعمل كل شيء من أجل ذلك!".

المصدر: إنترفاكس