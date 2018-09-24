 
مباشر

بومبيو يصف روسيا بالدولة "غير المفيدة"

أخبار العالم

بومبيو يصف روسيا بالدولة
AFP
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktvk

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مرة أخرى ما قاله سابقا بأن روسيا "دولة لا فائدة منها".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بومبيو يأسف لما وصلت إليه العلاقات مع روسيا

وردا على سؤال صحفي حول صحة  ما صرح به سابقا بأن روسيا دولة "لا فائدة منها لا في أوكرانيا ولا في سوريا" قال بومبيو في حديثه لقناة "NBC News" إن تصريحه هذا "صحيح إلى حد ما".

وأضاف: "هذا أمر محزن، إذ يوجد هناك الكثير من المجالات التي لا تزال مصالحنا فيها متفقة. لكن روسيا لا تقيم ذلك، في هذا المجال تختلف روسيا عنا بشكل كبير. ولم تكن هناك أي فائدة منها لا في أوكرانيا ولا في سوريا".

وأعلنت الولايات المتحدة في الـ20 من سبتمبر الجاري فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية.

المصدر: Lenta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيسبوك يبدأ خدمة "مواعدة الجنس الآخر"