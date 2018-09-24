بومبيو يصف روسيا بالدولة "غير المفيدة"

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مرة أخرى ما قاله سابقا بأن روسيا "دولة لا فائدة منها".

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وردا على سؤال صحفي حول صحة ما صرح به سابقا بأن روسيا دولة "لا فائدة منها لا في أوكرانيا ولا في سوريا" قال بومبيو في حديثه لقناة "NBC News" إن تصريحه هذا "صحيح إلى حد ما".

وأضاف: "هذا أمر محزن، إذ يوجد هناك الكثير من المجالات التي لا تزال مصالحنا فيها متفقة. لكن روسيا لا تقيم ذلك، في هذا المجال تختلف روسيا عنا بشكل كبير. ولم تكن هناك أي فائدة منها لا في أوكرانيا ولا في سوريا".

وأعلنت الولايات المتحدة في الـ20 من سبتمبر الجاري فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية.

المصدر: Lenta.ru