ترامب إلى نيويورك لبحث قضايا التجارة والدفاع مع رئيس وزراء اليابان

تعجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مساء الأحد ، ليناقش معه القضايا المتعلقة بالدفاع والتجارة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الرئيس الأمريكي وصل إلى نيويورك من واشنطن للقاء آبي.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "سأذهب إلى نيويورك، وسأقضي الليلة سهرة مع رئيس الوزراء الياباني آبي ، وسنتحدث عن القضايا العسكرية والتجارة، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نود أن نرى علاقة أكثر اتزانا".

Going to New York. Will be with Prime Minister Abe of Japan tonight, talking Military and Trade. We have done much to help Japan, would like to see more of a reciprocal relationship. It will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2018

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وأضاف: "نريد المزيد من العلاقات ذات النفع المتبادل. يجب أن نعمل كل شيء!" من أجل ذلك.

Prime Minster @AbeShinzo is coming up to Trump Tower for dinner but, most importantly, he just had a great landslide victory in Japan. I will congratulate him on behalf of the American people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2018

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، سابقا، أن رئيس الوزراء آبي والرئيس ترامب سيعقدان اجتماع قمة في 26 سبتمبر. وأضاف، أن الاجتماع سيعقد على هامش زيارة آبي لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الزعيمين سيتناولان أيضا طعام العشاء معا يوم 23 سبتمبر.

وتنعقد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، ومن المقرر أن يلقي القادة خطاباتهم فيها الأسبوع المقبل.

المصدر: إنترفاكس