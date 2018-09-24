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ترامب إلى نيويورك لبحث قضايا التجارة والدفاع مع رئيس وزراء اليابان

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ترامب إلى نيويورك لبحث قضايا التجارة والدفاع مع رئيس وزراء اليابان
Reuters Jonathan Ernst
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تعجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مساء الأحد ، ليناقش معه القضايا المتعلقة بالدفاع والتجارة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الرئيس الأمريكي وصل إلى نيويورك من واشنطن للقاء آبي.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "سأذهب إلى نيويورك، وسأقضي الليلة سهرة مع رئيس الوزراء الياباني آبي ، وسنتحدث عن القضايا العسكرية والتجارة، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نود أن نرى علاقة أكثر اتزانا".

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وأضاف: "نريد المزيد من العلاقات ذات النفع المتبادل. يجب أن نعمل كل شيء!" من أجل ذلك.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، سابقا، أن رئيس الوزراء آبي والرئيس ترامب سيعقدان اجتماع قمة في 26 سبتمبر. وأضاف، أن الاجتماع سيعقد على هامش زيارة آبي لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الزعيمين سيتناولان أيضا طعام العشاء معا يوم 23 سبتمبر.

وتنعقد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، ومن المقرر أن يلقي القادة خطاباتهم فيها الأسبوع المقبل.

المصدر: إنترفاكس

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