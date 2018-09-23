أبوظبي تحتضن اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأوبك في نوفمبر المقبل

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"محمد سنوسي باركيندو، الأحد، إن لجنة المتابعة الوزارية المشتركة للمنظمة وشركاءها ستجتمع في 11 نوفمبر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وذكر باركيندو، في ختام الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة الذي انعقد يوم الأحد في العاصمة الجزائرية، أن الاجتماع درس التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة التقنية الوزارية المشتركة بحضور 25 دولة التزمت كلها بدعم استقرار سعر البترول، رغم بعض الشكوك في الاقتصاد الدولي.

وقال: "نعمل من أجل توازن واستقرار دائم للسوق البترولية، وهذا يخدم مصلحة المستهلكين والمنتجين، على اعتبار أن الهدف، هو الوصول إلى توازن بين العرض والطلب".

وأشار إلى اتفاق الدول المشاركة في اجتماع الجزائر، على الوصول إلى مئة بالمئة من الاتفاق في يوليو 2019.

وأضاف أن معدل المخزونات شهد تناقصا، وأنه يتعين بذل الجهود في الأشهر المقبلة، والعمل على مراقبة السوق، وتقييم الالتزام بالاتفاق.

المصدر: وكالات