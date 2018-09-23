بومبيو: الولايات المتحدة "ستربح" الحرب التجارية مع الصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، أن الولايات المتحدة "ستربح" الحرب التجارية ضد الصين.

واعتبر بومبيو في برنامج "فوكس نيوز صاندي" التلفزيوني، أن الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات، محملا بكين مسؤولية النزاع بين البلدين والذي يستخدم فيه سلاح الرسوم الجمركية.

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وأعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من الاثنين بقيمة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.

وردت الصين باعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وقال بومبيو "إذا أردنا أن نسمي هذه حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها".

ووعد بحمل الصين على أن تتصرف كما ينبغي أن تتصرف قوة كبرى عالمية وعليها أن تظهر "شفافية" وتحترم "دولة القانون".

وأضاف "يجب ألا تُسرق الملكية الفكرية" ويجب احترام المبادئ الأساسية للتجارة عبر العالم، والمساواة والمعاملة بالمثل".

وتابع "هذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب لنظيره شي جينبينغ "الذي يقدره كثيرا"، وهذا ما يطلبه الأمريكيون وما يستحقه عمالنا ".

المصدر: أ ف ب