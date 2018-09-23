مسؤول إيراني يكشف عن ارتباط منفذي هجوم أهواز بدول في المنطقة

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي علي خوشرودي نجفي، أنه تم الكشف عن خيوط ارتباط منفذي الهجوم في مدينة أهواز ببعض دول المنطقة.

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وقال نجفي خوشرودي في تصريح لوكالة "أنباء فارس" حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان عصر الأحد، إن الاجتماع المذكور عقد لدراسة الحادث الأخير في الأهواز بحضور ممثلي ومسؤولي الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون ووزارة الداخلية، تم خلالها دراسة أبعاد وتفاصيل الحادث.

وأضاف أن الاجتماع أكد على أن هناك دلائل على وجود روابط بين الخلية الإرهابية وبعض دول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الاجتماع تناول ضرورة توخي اليقظة وحراسة حدود محافظة خوزستان والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، والكشف عن أسباب الحادث المذكور، بالإضافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظة.

وتابع نجفي خوشرودي قائلا أن لجنة الأمن القومي دانت الهجوم وأعربت عن تعازيها لمقتل عدد من المواطنين، مبينا أنه سيتم يوم الاثنين إرسال وفد برئاسة اللجنة إلى الأهواز للمشاركة في مراسم التشييع.

المصدر: وكالة "أنباء فارس"