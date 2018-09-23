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ثاني مقاطعة سويسرية توافق في استفتاء على حظر النقاب

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ثاني مقاطعة سويسرية توافق في استفتاء على حظر النقاب
Reuters / Hannibal Hanschke
ثاني مقاطعة سويسرية توافق في استفتاء على حظر النقاب
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وافق السويسريون في كانتون سانت غالن في شمال شرق سويسرا، الأحد، في استفتاء على حظر النقاب في الأماكن العامة، لتصبح ثاني مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.

وأقر كانتون سانت غالن حظرا على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة، وصوّت نحو 67 بالمئة من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية.

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وبذلك، حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو الجنوبي حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعا أخرى من الحجاب الإسلامي.

وتبنى نواب سانت غالن أواخر العام 2017 قانونا ينص على أنه يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر.

وأقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.

وطرحت القضية الأحد لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب "حزب الخضر" و"الشبيبة الاشتراكية" بإجراء استفتاء.

وعارضت الحكومة السويسرية في العام الماضي مبادرة تهدف إلى فرض حظر على البرقع في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ينبغي على المقاطعات أن تقرّر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة، لكن من المتوقع أن يدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء كجزء من النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.

المصدر: أ ف ب

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