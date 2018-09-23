أردوغان بخصوص لقائه ترامب: سنقوم بتقييم الأمر حال تقدم الأمريكيون بطلب

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمطار "أتاتورك" بمدينة إسطنبول قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى لقاء محتمل مع ترامب.

وقال أردوغان: "إذا تلقينا طلبا من الجانب الأمريكي فإننا سنقيمه، حاليا ليس هناك شيء من هذا القبيل".

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وشهدت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توترا شديدا، حيث قامت واشنطن بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس برانسون، الموقوف في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين إلى 50% و20% تباعا، وردت أنقرة على هذا الإجراء بفرض رسوم إضافية على مجموعة بضائع تستوردها من الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومستحضرات التجميل.

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الأحد، شكر أردوغان نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على الدعوة التي قدمها له لزيارة برلين.

وأفاد الرئيس التركي بأن زيارته إلى ألمانيا ما بين 27 و29 سبتمبر 2018، ستكون أول زيارة دولة للخارج بعد بدء العمل بالنظام الرئاسي وسوف تطوي التقلبات التي شهدتها العلاقات السياسية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أردوغان أنه سيبحث مع المسؤولين الألمان اتخاذ خطوات لتحريك العلاقات الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة.

المصدر: وكالات