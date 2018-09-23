بومبيو يأسف لما وصلت إليه العلاقات مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إنه لمن المؤسف للغاية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، لأن لدى الطرفين مصالح مشتركة في عديد القطاعات.

وأضاف بومبيو في حوار مع قناة "NBC"، أنه تعامل شخصيا مع الروس عن كثب في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن "لدى الولايات المتحدة وروسيا مصالح متطابقة في مناطق مختلفة، لكن قيمنا تختلف، روسيا تختلف عنا، عن بلادنا كثيرا".

وأشار إلى أنه لا يرى جدوى من تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب حاول تطبيع العلاقات مع موسكو إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا ضد بكين، وذلك في إطار قانون "مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات"، مشيرا إلى أن العقوبات تم فرضها في محاولة للتصدي لروسيا.

المصدر: وكالات