القبض على رجل هدد ترامب بعد مطاردة 3 أشهر (صور)

أعلن مسؤولون أمريكيون أن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا، بعد عملية بحث عنه دامت 3 أشهر، حيث كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤولون أنه خلال المطاردة، سرق هذا الرجل عدة سيارات وأسلحة، وتنقل عبر 6 ولايات، فضلا عن كندا.

وجاء في بيان صدر عن خدمة المارشال الأمريكية وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، أمس السبت، أن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله الجمعة الماضية في منطقة غابات بمقاطعة ريتشلاند بولاية أوهايو.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010، بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس ترامب في يونيو الماضي، على صفحته في "فيسبوك"، انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي، ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

ويتهم كريستي بأنه كتب على فيسبوك "استمر في ذلك يا مورجانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترامب".

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام، واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.

وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو.

وخلال رحلته الطويلة سرق كريستي 4 أسلحة وعددا كبيرا من السيارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من كريستي ووالده.

Fugitive Shawn Christy captured in Mansfield area https://t.co/I9TiAgb32Vpic.twitter.com/gJFB1MZDpT — WKYC Channel 3 News (@wkyc) September 22, 2018

Shawn Christy captured in Ohio. It ends a three month manhunt that spanned 6 states, stolen vehicles and stolen weapons. The McAdoo man allegedly threatened to kill President Trump and other public officials. Eyewitness News- https://t.co/DgMV2OFWhbpic.twitter.com/6vHTKDgvLX — Andy Mehalshick (@AndyMehalshick) September 22, 2018

المصدر: سبوتنيك