بالفيديو.. إعصار شديد يحول العاصمة الكندية لـ"ساحة حرب"

قال رئيس بلدية أوتاوا الكندية جيم واتسون التي شهدت إعصارا يوم الجمعة الماضي، تسبب بأضرار جسيمة وأدى إلى إصابة نحو 30 شخصا بجروح، إن بعض الأحياء بدت أمس السبت كأنها "منطقة حرب".

وأشار واتسون إلى أنه زار ليل الجمعة منطقة دونروبين في غرب أوتاوا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر تضررا من الإعصار، الذي صنف في الفئة 3 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا)، أي أن الرياح قد تصل إلى 250 كلم/ساعة.

وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة سقطت. الوضع كأنه مسرح سينما أو منطقة حرب"، معتبرا أن ما حصل هو أسوأ وضع تشهده مدينته منذ العاصفة التي اجتاحتها عام 1998.

🇨🇦 Tornade au Canada : dégâts considérables, des milliers de foyers sont privés d'électricité dans la région d'#Ottawa. pic.twitter.com/kojIrlyWy2 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 22 septembre 2018

والمنطقة الثانية الأكثر تضررا هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا. وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية، فإن رياحا سرعتها حوالى 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل.

Tornade : des images de vidéosurveillance du dépanneur Eardley sur la 148 à Luskville (Crédit : Éric Le Vasseur) #iciottgatpic.twitter.com/T1UAZKAwET — ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) 22 septembre 2018

وأدى الإعصار إلى سقوط عشرات أعمدة الكهرباء، فيما أضحى عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء بعد ظهر السبت. وأشار واتسون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق أياما".

Impressionnante vidéo de Vincent-Carl Leriche lors du passage de la #tornade à #Gatineau au nord d'#Ottawa ce 21 septembre. Selon les informations préliminaires, il pourrait s'agir d'une tornade EF2 sur l'échelle de #Fujita améliorée, ce qui représente des vents de 175 à 220 km/h pic.twitter.com/wY7cvbEbVJ — Keraunos (@KeraunosObs) 22 septembre 2018

وتشهد المنطقة الواقعة بين أوتاوا ومونتريال سنويا نحو عشرة أعاصير في المتوسط​​، وعادة ما يكون ذلك في يونيو أو يوليو، لكنها نادرا ما تكون بهذه الشدة، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

المصدر: أ ف ب