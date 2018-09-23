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بالفيديو.. إعصار شديد يحول العاصمة الكندية لـ"ساحة حرب"

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بالفيديو.. إعصار شديد يحول العاصمة الكندية لـ
AFP
مخلفات الإعصار في أوتاو
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قال رئيس بلدية أوتاوا الكندية جيم واتسون التي شهدت إعصارا يوم الجمعة الماضي، تسبب بأضرار جسيمة وأدى إلى إصابة نحو 30 شخصا بجروح، إن بعض الأحياء بدت أمس السبت كأنها "منطقة حرب".

وأشار واتسون إلى أنه زار ليل الجمعة منطقة دونروبين في غرب أوتاوا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر تضررا من الإعصار، الذي صنف في الفئة 3 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا)، أي أن الرياح قد تصل إلى 250 كلم/ساعة.

وقال: "يبدو الأمر كما لو أن قنبلة سقطت. الوضع كأنه مسرح سينما أو منطقة حرب"، معتبرا أن ما حصل هو أسوأ وضع تشهده مدينته منذ العاصفة التي اجتاحتها عام 1998.

والمنطقة الثانية الأكثر تضررا هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا. وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية، فإن رياحا سرعتها حوالى 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل.

وأدى الإعصار إلى سقوط عشرات أعمدة الكهرباء، فيما أضحى عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء بعد ظهر السبت. وأشار واتسون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق أياما".

وتشهد المنطقة الواقعة بين أوتاوا ومونتريال سنويا نحو عشرة أعاصير في المتوسط​​، وعادة ما يكون ذلك في يونيو أو يوليو، لكنها نادرا ما تكون بهذه الشدة، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

المصدر: أ ف ب

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