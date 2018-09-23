واشنطن تؤكد عزمها فرض عقوبات على كل من يرسل وقودا إلى كوريا الشمالية

حذرت واشنطن من أنها لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد أيام من اتهامها موسكو بالتحايل على هذه العقوبات.

إقرأ المزيد

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات منظمة الأمم المتحدة، داعية الدول الأعضاء في المنظمة إلى حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية.

وأكدت ناورت أن "الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي فرد أو كيان أو سفينة تدعم الأنشطة الكورية الشمالية غير المشروعة، بصرف النظر عن الجنسية".

وعزز مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونغ يانغ في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية.

وزعمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، يوم الاثنين الماضي، بأن واشنطن تملك "دليلا على ارتكاب روسيا انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق" لقرار العقوبات ضد بيونغ يانغ.

وأضافت أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية على الحصول بشكل غير قانوني على وقود من خلال عمليات نقل في البحر ورفضت طرد مواطن كوري شمالي أدرج مجلس الأمن اسمه ضمن القائمة السوداء العام الماضي.

المصدر: رويترز