مقتل 7 جنود و9 مسلحين في اشتباكات بشمال باكستان

أعلن الجيش الباكستاني أنه شن عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين بإقليم وزيرستان الشمالية شمال غربي البلاد، ما أدى لمقتل 7 جنود باكستانيين و9 مسلحين في الاشتباكات.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان له، اليوم السبت، أن من بين العسكريين الذين قتلوا خلال العملية ضابط برتبة نقيب.

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ولم يكشف الجيش عن أي تفاصيل بشأن المسلحين الذين تم القضاء عليهم.

يذكر، أن منطقة وزيرستان الشمالية المتاخمة للحدود مع أفغانستان لا تزال معقلا لحركة "طالبان" في باكستان، على الرغم من عمليات الجيش الباكستاني فيها.

المصدر: أسوشيتد برس