قائد الحرس الثوري: استعراض قواتنا هو رسالة سلام إلى جيراننا في الخليج

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، أن استعراض القوات المسلحة الإيرانية هو "رسالة سلام" إلى بلدان الجوار في جنوب الخليج.

ونقلت وكالة "فارس" عن جعفري، تصريحه الذي أدلى به على هامش مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، بأن "الرسالة الأهم لاستعراض قواتنا المسلحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تتمثل بقوتها واقتدارها أولا وتوجيه رسالة السلام والصداقة لبلدان الجوار والصديقة في جنوب الخليج الفارسي وكذلك رسالة الكرامة والقوة إلى أعداء أمن المنطقة ثانيا".

وشدد على أنه "قد ثبت للأعداء بأن ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني لا جدوى منها وأن هذا الشعب يتصدى للغطرسة بالتأسي من ثقافة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام ويعتبرها مسؤولية شرعية ودينية ملقاة على عاتقه".

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وأشار إلى أن تزامن ذكرى عاشوراء و"أسبوع الدفاع المقدس"، أي ذكرى الحرب الإيرانية – العراقية، "يحمل رسالة مهمة للأعداء تتمثل بأن شعبنا يقف في مواجهة الأنظمة السلطوية بكل وجوده".

يذكر، أنه شهدت المدن الإيرانية عروضا عسكرية اليوم السبت في ذكرى الحرب المذكورة. وتم استهداف عرض عسكري بمدينة الأهواز من قبل مجموعة من المسلحين، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 60 آخرين بجروح.

المصدر: فارس