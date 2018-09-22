فرنسا تعزي الشعب الإيراني بسقوط ضحايا جراء هجوم الأهواز

أعلنت فرنسا عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت عرضا عسكريا بمدينة الأهواز الإيرانية وأعربت عن التعازي للشعب الإيراني.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدين بحزم العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في الأهواز". وأضافت الخارجية أنها "تعبر عن التعازي لأهالي الضحايا والشعب الإيراني".

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وأضافت الخارجية الفرنسية أنها تتابع التطورات على الأرض وهي على اتصال بالسفارة الفرنسية في طهران.

يذكر، أن الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح اليوم السبت، أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي