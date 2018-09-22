بسبب العقوبات الجديدة.. بكين تعلق زيارة قائد قوات بحريتها إلى أمريكا

أعلنت الصين عن تعليق زيارة قائد قوات بحريتها، شين جين لونغ، إلى الولايات المتحدة بسبب فرض واشنطن عقوبات على بكين لتعاونها العسكري مع موسكو.

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وأعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أنها قررت استدعاء قائد قوات بحريتها من الولايات المتحدة حيث شارك في أعمال الدورة الـ23 للندوة الدولية للقوات البحرية والتي أجريت في مدينة نيوبورت خلال فترة ما بين 18 و21 الشهر الجاري.

وكان من المقرر أصلا أن يواصل المسؤول العسكري الصيني رفيع المستوى زيارته إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء الفعالية.

وفرضت الحكومة الأمريكية الخميس الماضي للمرة الأولى عقوبات على الصين، وتحديدا على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، وذلك بسبب اقتناء بكين مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" من روسيا.

وانتقدت الحكومة الصينية بشدة هذه الخطوة، مؤكدة عزمها على مواصلة التعاون مع روسيا بغض النظر عن العقوبات.

المصدر: وكالات