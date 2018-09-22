برلماني إيراني: منفذو هجوم الأهواز قدموا من كردستان العراق

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل بيغي، إن المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الأهواز، اليوم السبت، جاءت من كردستان العراق.

إقرأ المزيد

وقال بيغي لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، إن "المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم قدمت من كردستان العراق"، مضيفا " بأن المجموعة بحسب المعلومات لدينا تلقت دعما من السعودية والموساد الإسرائيلي، وجاءت من التجمعات التي استهدفت القوات الإيرانية قبل مدة في كردستان العراق".

وأفاد بيغي بمقتل جميع المهاجمين على يد عناصر الأمن، موضحا: "تم قتل ثلاثة من منفذي الهجوم بشكل مباشر وجرح الرابع، والذي توفي في المستشفى إثر إصابته الخطيرة".

وأودى الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز (جنوب غربي إيران)، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، بأرواح 29 شخصا على الأقل، والضحايا من عناصر الجيش والحرس الثوري والمدنيين، بمن فيهم صحفيون وأطفال.

واتهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "الدول الإقليمية دمى الولايات المتحدة" بالوقوف وراء الهجوم، دون ذكر هذه الدول، لكن في إشارة واضحة إلى خصوم إيران الخليجيين، وبالدرجة الأولى السعودية.

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن رد طهران سيكون "ساحقا ومدمرا كأدنى تهديد".

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكرجي، لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن أربع دول تقف وراء هجوم الأهواز، اثنتان منها من منطقة الخليج. وأوضح شكرجي أن منفذي الهجوم تلقوا تدريبا وتمويلا من دولتين خليجيتين، لم يسمهما، مضيفا أن المهاجمين لديهم صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف: "ليسوا من داعش أو أي جماعة أخرى تجابه الدولة الإيرانية، بل إنهم مرتبطون بأمريكا والموساد الإسرائيلي".

المصدر: سبوتنيك + وكالات