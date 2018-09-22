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رئيس كوريا الجنوبية سيعلن نهاية الحرب الكورية خلال العام الجاري

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رئيس كوريا الجنوبية سيعلن نهاية الحرب الكورية خلال العام الجاري
Reuters / KCNA KCNA
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية السبت، بأنه يجري الإعداد للقمة الكورية الجنوبية الأمريكية بعد عودة الرئيس مون جيه إن إلى سيئول الخميس مختتما زيارة إلى بيونغ يانغ دامت 3 أيام.

وسيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون إلى نيويورك يوم 23 سبتمبر، بعد مراجعة إنجازات زيارته إلى بيونغ يانغ يومي 21 و22 سبتمبر، بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب".

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وعقد الرئيس مون مؤتمرا صحفيا يوم الخميس لشرح نتائج القمة بين الكوريتين، حيث جدد التأكيد على هدفه للإعلان عن نهاية الحرب الكورية في غضون العام 2018، قائلا إنه سيناقش هذا الموضوع مع الرئيس ترامب.

وتقع على عاتق الرئيس مون مسؤولية ثقيلة لمناقشة عملية محددة لنزع السلاح النووي مع ترامب وعقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما يستعد الرئيس الكوري الجنوبي للقمة مع ترامب التي من المقرر أن تنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي على هامش فعاليات الجمعية العامة.

هذا ومن المقرر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيئول.

المصدر: وكالات

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