قبرص تشكو تركيا للأمم المتحدة بسبب احتجاز سفينة طاقمها مصري

أعلنت حكومة قبرص أنها رفعت احتجاجا أمام الأمم المتحدة بعد احتجاز تركيا لسفينة كانت تبحر تحت العلم القبرصي قبالة سواحل الجزيرة.

من جانبها، أكدت قوة حفظ السلام الأممية في قبرص أنها على علم بهذا الحادث وهي على اتصال مع الجانبين للمساعدة في إيجاد حل للقضية.

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وكانت تركيا قد احتجزت سفينة صيد، كان على متنها طاقم مصري من 5 أفراد، واتهمتها بدخول المياه الإقليمية لـ "جمهورية شمال قبرص التركية" المعترف بها من قبل أنقرة فقط.

وأعلنت الخارجية المصرية أن سلطات قبرص المعترف بها دوليا أبلغتها عن الأمر، مشيرة إلى أن القيادة القبرصية طالبت بعثة قوات حفظ السلام في الجزيرة بالمساعدة في الإفراج عن المحتجزين.

المصدر: فرانس برس