بالصور.. استعراض ضخم للقوات الإيرانية في الخليج

شهد الخليج اليوم عرضا كبيرا لوحدات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيرانيين، بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقة شرارة حرب الخليج الأولى.

وأفادت وكالة "فارس" بأن 600 قطعة بحرية تشارك في العرض، بما فيها قوارب وسفن حربية ومروحيات وعناصر للقوات الخاصة، وذلك ضمن إطار فعاليات العرض السنوي الكبير للقوات المسلحة الإيرانية.

جاء ذلك بعد يوم من تنفيذ عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو في الجيش الإيراني والحرس الثوري تمرينا فوق الخليج وبحر عُمان.

ونشرت "فارس" صورا تظهر الوحدات القتالية المشاركة في العرض.

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

FARS NEWS AGENCY

المصدر: فارس